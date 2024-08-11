Результаты матчей Первой лиги 11 августа

Сегодня, 11 августа, состоялись три матча 5-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

«Тюмень» — «Ротор» — 0:1;

«Арсенал» — «Нефтехимик» — 1:1;

«Чайка» — «Родина» — 2:2.

Завтра, 12 августа, состоятся ещё два матча, которыми завершится 5-й тур Первой лиги.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет тульский «Арсенал». Команда набрала 13 очков за пять матчей. На второй строчке располагается нижнекамский «Нефтехимик», заработав 10 очков. Тройку лидеров замыкает саратовский «Сокол» (9), опережая по дополнительным показателям «Чайку». В зоне прямого вылета находятся новороссийский «Черноморец» (3), «Уфа» (3) и ярославский «Шинник» (1).