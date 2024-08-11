Шелия: давайте не будем обвинять меня, что я тянул время. Я не наиграл на карточку

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия отреагировал на критику из-за того, что тянул время в матче 4-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (0:0).

«Уже становятся привычкой вопросы, что я тяну время. В первом тайме я не тянул время, был подсказ. То же самое делает вратарь «Спартака», если нужно выходить из обороны. Подсказывать своим защитникам — это рабочие моменты.

Во втором тайме, если вы мне скажете, что я получил жёлтую заслуженно, то я вообще не понимаю. Сегодня я не согласен, что получил заслуженно жёлтую карточку. Я не тянул время. Когда он мне дал карточку в добавленное время, сказал, что я наиграл на это по ходу игры. При всём уважении я не наиграл на карточку. В предыдущих играх я всегда говорил, что был момент, когда потянул время.

Сегодня ребята во втором тайме очень хорошо отработали, у меня не было много работы. Поэтому давайте не будем обвинять меня, что я тянул время во втором тайме. Судья сделал мне предупреждение после первого же выноса. Видимо, его просили, чтобы я не тянул время. Но все вы смотрите футбол и знаете, что это такое. Если с первой минуты вас поддушивают и говорят, чтобы быстрее вводил мяч, — это нелогично. Всё должно быть логично. В прошлом году здесь я говорил, что потягивал время. Сегодня этого не было», — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.