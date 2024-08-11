«Это просто неуважение». Корнеев раскритиковал трансфер Виллиана Жозе в «Спартак»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев заявил, что удивлён трансфером нападающего Виллиана Жозе в «Спартак».

«У меня вопрос один: как он прошёл медосмотр? Человек с 15 лишними килограммами веса приезжает. Как его можно подписать? И ещё заплатить € 3 млн за 32‑летнего игрока. Это просто неуважение к клубу», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Этим летом «Спартак» объявил о трансфере Виллиана Жозе из «Бетиса». В составе красно-белых он провёл три игры и не отметился результативными действиями.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.