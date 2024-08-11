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«Спартак» и «Ахмат» сыграли 0:0 в Москве в третий раз подряд

«Спартак» и «Ахмат» сыграли 0:0 в Москве в третий раз подряд
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Сегодня, 11 августа, в Москве прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречались московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

Примечательно, что эта нулевая ничья стала уже третьей подряд в матчах между красно-белыми и «Ахматом», которые проходили в Москве. Именно с таким счётом завершились аналогичные встречи между этими соперниками в рамках РПЛ в прошлом и позапрошлом сезонах.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.

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