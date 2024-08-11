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Червиченко: оказалось, у «Спартака» не всё так великолепно, как об этом пели две недели

Червиченко: оказалось, у «Спартака» не всё так великолепно, как об этом пели две недели
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на нулевую ничью «Спартака» в домашнем матче с «Ахматом» в 5-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«По скорости и суете в первом тайме казалось, что «Спартак» должен побеждать. Но во втором тайме подсели, на контратаках «Ахмат» имел больше шансов забить, чем «Спартак». Ни одного опасного момента у ворот Шелии я не помню, чтобы можно было сокрушаться. На мой взгляд, всё закономерно.

Прошла эйфория побед над аутсайдерами. Первая же команда, которая могла дать бой, его дала. В итоге оказалось, что всё не так великолепно, как пели последние две недели. Практически все игроки обороны «Спартака» получили жёлтые карточки. Это говорит о том, что они не справлялись со скоростью, неправильно занимали позицию. Если в каждом матче с неплохой командой ты будешь спасаться тем, что сбиваешь соперника, — через два тура вообще не останется защитников в обойме.

Теперь «Спартаку» ехать в Воронеж играть с «Факелом», которому тоже некуда отступать. Сейчас и посмотрим, насколько хорош «Спартак», как об этом пели последние недели», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный
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