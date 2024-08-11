Андрей Червиченко: Маркиньос и Жозе пока вообще ни о чём

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о новичках красно-белых. Сегодня, 11 августа, «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 4-го тура чемпионата России.

«Барко что-то носится — не поймёшь где. Я даже задавал своему товарищу вопрос: «На какой позиции Барко играет?» Он один раз попал со штрафного — теперь видим, как он пять или шесть раз в игре с «Ахматом» пробил в регбийные ворота. Маркиньос и Жозе пока вообще ни о чём. Но надо смотреть на дистанции — хотя бы полсезона.

Угальде тоже не забивал, хотя сейчас я тоже не разделяю восторга по поводу его игры. Один мяч он забил неплохо, но про остальные правильно сказал Мостовой, что из этих позиций забила бы даже бабушка. Даже 14-летний пацан из школы замкнул бы эти передачи. Поэтому за 15 миллионов невелика заслуга.

Новички сложнее интегрируются в игру, чем бразильцы «Зенита». В «Зените» практически сразу занимают свою нишу. Надо смотреть. Но надо смотреть не сейчас, когда прекрасное поле, а когда польют дожди, снег и поле превратится в говномес. Тогда надо смотреть, смогут ли они вообще играть в нашей стране», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.