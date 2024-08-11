Литвинов: у «Спартака» был тотальный контроль в матче с «Ахматом»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результата матча 4-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом», который закончился со счётом 0:0.

«У нас были моменты, но где-то не использовали. Выручил где-то Шелия, где-то защитники из пустых ворот вытаскивали. Не знаю, что сказать. Забрали мяч, был тотальный контроль, но забить не смогли. У «Ахмата» тоже были моменты, но мы смогли их нейтрализовать.

Да, у «Ахмата» была тактика затягивать игру. Наверное, 50 процентов игрового времени мы находились на их половине поля. В таких играх решают микромоменты, везение», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.