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«Спартак» — лучшая команда РПЛ в 2024 году по количеству матчей «на ноль»

«Спартак» — лучшая команда РПЛ в 2024 году по количеству матчей «на ноль»
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Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в матче 4-го тура РПЛ. Таким образом, «Спартак» восьмой раз сыграл «на ноль» в 2024 году. Это лучший результат в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 12 очков после четырёх матчей.

В первом круге минувшего розыгрыша РПЛ команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «Ахмат» обыграл красно-белых со счётом 2:1.

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