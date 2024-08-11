Литвинов: судья должен давать карточки за затяжку времени не на 90-й минуте матча

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов выразил недовольство работой арбитров в сегодняшнем матче его команды с «Ахматом» (0:0) в 4-м туре РПЛ. Игру обслуживал Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

— Не возникало желание подойти к Шелии (Гиорги, голкипер «Ахмата». — Прим. «Чемпионата») и сказать, чтобы он прекратил затягивать время?

— Думаю, этим должен заниматься судья, а не на 90-й минуте карточки раздавать. У нас Селихову в Кубке дают на 63-й минуте, а тут — на 90-й. Не знаю как.

Это футбол, нормально. Я их понимаю. Для них ничейный результат был бы положительным, учитывая, что играли на выезде. Зачастую, понимаешь, если у соперника есть игроки, которые могут решать, правильным способом будет затянуть время. Это футбол, понимаю хитрости. Всё надо использовать», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.