Тренер «Ахмата» Адиев: ничья со «Спартаком» — очень неплохой результат

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о ничейном результате в матче со «Спартаком» (0:0) в 4-м туре Российской Премьер‑Лиги (РПЛ).

— 0:0 на выезде со «Спартаком» — положительный результат для «Ахмата»?

— Понятно, что нам хотелось большего, у нас нет побед в чемпионате. У «Ахмата» были моменты, но нужно принять этот результат. Ничья со «Спартаком» — очень неплохой результат.

— Как оцените игру? Понравилась ли она вам?

— Если сравнивать с матчем против «Локомотива», то да, но, с другой стороны, мне хотелось больше. Нам нужно добавлять в конструктивных действиях. У нас есть футболисты, мы их встраиваем. Надеюсь, наша игра улучшится, – сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.