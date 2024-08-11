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Игрок «Спартака» Литвинов повторил рекорд РПЛ по точным передачам за матч

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов повторил рекорд чемпионата России по футболу по точным передачам за матч.

Литвинов отдал 116 точных передач в игре 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). Это повторение рекорда защитника «Зенита» Родригао, который сделал столько же в матче «Балтики» в прошлом сезоне.

Пятёрка лучших игроков в истории РПЛ по данному показателю представлена ниже:

116 — Руслан Литвинов (2024 год);

116 — Родригао (2023 год);

114 — Александр Головин (2016 год);

113 — Яка Бийол (2021 год);

112 — Самуэль Жиго (2018 год).

Напомним, Руслан Литвинов является воспитанником красно-белых. Его действующее трудовое соглашение с московской командой рассчитано до июня 2026 года. В этом сезоне игрок провёл три матча и не отметился результативными действиями.