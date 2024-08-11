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Гиорги Шелия: вас бесит, что «Ахмат» три года играет со «Спартаком» 0:0? Ваше право

Гиорги Шелия: вас бесит, что «Ахмат» три года играет со «Спартаком» 0:0? Ваше право
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Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о том, что его команда в третий раз подряд сыграла нулевую ничью со «Спартаком» в Москве в РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

— Три года в Москве в игре со «Спартаком» счёт 0:0.
— И что? Что я могу сделать? Вас это бесит? Я же признаюсь, что в прошлом году был момент, за что получил карточку. В этом году у нас было больше шансов выиграть игру. Если вы со мной не согласны, значит, слепо верите в «Спартак». Я вас за это не сужу — ваше право, — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.

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