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Вратарь «Спартака» Максименко: игра с «Ахматом» была под нашим контролем

Вратарь «Спартака» Максименко: игра с «Ахматом» была под нашим контролем
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Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал нулевую ничью в матче 4-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Не приходилось особо включаться во втором тайме, насколько я помню. Рядом пробили на 70-й минуте, я отбил. Не скажу, что была спокойная игра, но была под нашем контролем. Просто не хватило гола», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что эта нулевая ничья стала уже третьей подряд в матчах между этими соперниками в Москве.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.

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