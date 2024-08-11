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Вратарь «Ахмата» Шелия высказался о стычке в матче со «Спартаком»

Вратарь «Ахмата» Шелия высказался о стычке в матче со «Спартаком»
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о стычке игроков в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0). Защитник «Спартака» Срджан Бабич и полузащитник «Ахмата» Антон Швец устроили потасовку на 61-й минуте встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

— Почему именно в играх со «Спартаком» всегда повышенные эмоции?
— А с «Зенитом» у «Спартака» такого не бывает? Вы, видимо, не смотрите другие игры.

— Смотрю матч с «Локомотивом».
— Там нас разорвали. Эмоциональные моменты бывают во всех играх, это футбол. Сегодня немного потолкались — ничего страшного. Ничего личного нет, — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.

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