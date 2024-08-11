Максименко: со Станковичем бесед не было. Коммуникация идёт через тренера вратарей

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о работе с главным тренером команды Деяном Станковичем.

«Неплохо играем, но нужно набирать свои очки. У нас есть тренер вратарей, через которого идёт коммуникация. Некоторые из эпизодов подсказывает сам. Индивидуальных бесед со Станковичем не было», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Станкович возглавил красно-белых этим летом.

Сегодня, 11 августа, состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» встречался с грозненским «Ахматом». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0.