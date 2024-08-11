Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максименко: со Станковичем бесед не было. Коммуникация идёт через тренера вратарей

Максименко: со Станковичем бесед не было. Коммуникация идёт через тренера вратарей
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о работе с главным тренером команды Деяном Станковичем.

«Неплохо играем, но нужно набирать свои очки. У нас есть тренер вратарей, через которого идёт коммуникация. Некоторые из эпизодов подсказывает сам. Индивидуальных бесед со Станковичем не было», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Станкович возглавил красно-белых этим летом.

Сегодня, 11 августа, состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» встречался с грозненским «Ахматом». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0.

Материалы по теме
Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал ничью в матче с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android