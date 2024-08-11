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Максименко: не заметил, чтобы Шелия тянул время. В его случае я бы так же действовал

Максименко: не заметил, чтобы Шелия тянул время. В его случае я бы так же действовал
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал действия вратаря «Ахмата» Гиорги Шелии в очном матче 4-го тура РПЛ (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Я не особо заметил, что за год по психологии как-то поменялся. Но я не могу про себя говорить.

Не заметил, чтобы Шелия в игре тянул время. Он действовал по моментам. В его случае я бы так же действовал», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.

В первом круге минувшего розыгрыша РПЛ команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «Ахмат» обыграл красно-белых со счётом 2:1.

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