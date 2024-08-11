Максименко: переход Сафонова в «ПСЖ» — большой шаг для российского футбола

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о переходе экс-вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Не общался с Матвеем после перехода в «ПСЖ», но рад за него. Для российского футбола это большой шаг. Все рады за Мотю, но не общался с ним. Все рады за него», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

7 августа Сафонов дебютировал в составе «ПСЖ» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2). Россиянин провёл на поле всю игру.

«Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере 25-летнего вратаря 14 июня. Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.