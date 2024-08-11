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Максименко: Довбня — хороший парень, добавляет атмосферы в команде

Максименко: Довбня — хороший парень, добавляет атмосферы в команде
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о переходе голкипера Александра Довбни.

«Довбня тренируется, в футбол играет, готовится к играм. Он хороший парень, добавляет атмосферы в команде. Весёлый, с ним можно на любые темы поговорить. Вратарь он тоже хороший», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, последним клубом Довбни до того, как он присоединился к «Спартаку», был ярославский «Шинник», за который Александр выступал с июля 2023 года. 37-летний футболист покинул клуб из Ярославля в нынешнем июле. Первой командой Довбни на профессиональном уровне стала финская «Хака». В составе клуба из Валкеакоски голкипер получил опыт игры в еврокубках и стал серебряным призёром чемпионата страны. Затем вратарь выступал в России за «Торпедо», «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск», «Оренбург», «Ротор». Он помог «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» добиться повышения в классе.

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