Вратарь «Спартака» Максименко: если бы обыграли «Ахмат» 3:2 или 5:4, был бы больше рад

Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (0:0).

«Если бы команда сегодня выиграла 3:2 или 5:4, я был бы больше рад. Были готовы к обороне «Ахмата». Просто не хватило гола, но ребята всё делали. Ребята после перерыва вышли свежие, пытались обострить», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.

В первом круге минувшего розыгрыша РПЛ команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «Ахмат» обыграл красно-белых со счётом 2:1.