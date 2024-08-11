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В «Родине» рассказали о черепно-мозговой травме нападающего Амура Калмыкова

В «Родине» рассказали о черепно-мозговой травме нападающего Амура Калмыкова
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Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о состоянии нападающего Амура Калмыкова, увезённого на скорой помощи после столкновения с голкипером «Чайки» Михаилом Штепой в сегодняшнем матче 5-го тура Первой лиги (2:2). В результате данного инцидента форвард получил травму головы.

Россия — Мелбет Первая лига . 5-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 2
Родина
Москва
1:0 Хохлачёв – 6'     2:0 Библик – 33'     2:1 Юшин – 60'     2:2 Юшин – 66'    

«У Амура черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Кости черепа целы. Будет оставаться в больнице. Как минимум двое суток Амуру нельзя летать. Нужно посмотреть по ходу двух суток, как мозг отреагирует и какие могут быть последствия — может быть, есть какие-то скрытые. Нужно подстраховаться. С командой назад он точно не вернётся.

Сейчас занимаемся тем, чтобы определить, какая больница, потому что выбор очень ограниченный. Непростая история. Главное, чтобы всё было хорошо и без последствий. Это не спортивный вопрос — мы говорим о здоровье человека. Когда убедимся, что всё хорошо, насколько это возможно в такой ситуации, и нет никаких осложнений, тогда будем задавать врачам вопрос о сроках восстановления», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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