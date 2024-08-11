В «Родине» рассказали о черепно-мозговой травме нападающего Амура Калмыкова

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о состоянии нападающего Амура Калмыкова, увезённого на скорой помощи после столкновения с голкипером «Чайки» Михаилом Штепой в сегодняшнем матче 5-го тура Первой лиги (2:2). В результате данного инцидента форвард получил травму головы.

«У Амура черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Кости черепа целы. Будет оставаться в больнице. Как минимум двое суток Амуру нельзя летать. Нужно посмотреть по ходу двух суток, как мозг отреагирует и какие могут быть последствия — может быть, есть какие-то скрытые. Нужно подстраховаться. С командой назад он точно не вернётся.

Сейчас занимаемся тем, чтобы определить, какая больница, потому что выбор очень ограниченный. Непростая история. Главное, чтобы всё было хорошо и без последствий. Это не спортивный вопрос — мы говорим о здоровье человека. Когда убедимся, что всё хорошо, насколько это возможно в такой ситуации, и нет никаких осложнений, тогда будем задавать врачам вопрос о сроках восстановления», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.