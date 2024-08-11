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Новичок «Ман Сити» Савио: я мечтал, чтобы меня тренировал Гвардиола

Новичок «Ман Сити» Савио: я мечтал, чтобы меня тренировал Гвардиола
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Нападающий «Манчестер Сити» Савио поделился впечатлениями от дебюта в официальном матче английской команды, а также от первого трофея в составе «горожан». Савио в составе «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии, победив «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:1, 7:6 пен.

Суперкубок Англии — 2024 . Финал
10 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
7 : 6
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 82'     1:1 Б. Силва – 89'    

«Я очень рад оказаться в «Манчестер Сити», выиграть свой первый титул. Я всегда мечтал быть здесь, благодарить бога и мою семью за то, что я здесь, и «Ман Сити» за доверие ко мне.

Я должен работать день и ночь, и пусть Пеп решит. Я мечтал, чтобы меня тренировал Гвардиола. Каждый, кто проходит через него, многому учится. Это делает тебя умнее в футболе. Он всегда был моей мечтой, и теперь у меня есть возможность поработать с ним», — приводит слова Савио Sport.es.

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