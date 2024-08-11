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Видеообзор победы «Краснодара» в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА

Видеообзор победы «Краснодара» в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА
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10 августа состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Итоговый результат — 2:1 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор наиболее интересных моментов матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале CSKA TV.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

В нынешнем сезоне команды также встретились в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. В той игре «быки» одержали победу со счётом 1:0.

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