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Гендиректор «Ахмата»: мне не понравилось, как мы играли со «Спартаком»

Гендиректор «Ахмата»: мне не понравилось, как мы играли со «Спартаком»
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал нулевую ничью грозненской команды в выездном матче с московским «Спартаком» в 4-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Бились как могли. Как играл «Ахмат» мне не понравилось, то, что бились, понравилось. После 0:5 с «Локомотивом» сложно говорить о красоте. Сегодня важно было зацепить очки, что и получилось. Давайте так, такой результат, кроме «Зенита», наверное, всех будет устраивать со «Спартаком».

Эпизод с потасовкой Антона Швеца и Срджана Бабича — эмоции, мы же не в театр пришли. Повздорили, но руки пожали, разошлись. Да нет у нас каких-то стычек со «Спартаком», на эмоциях повздорили, зачем заострять внимание. В каждой игре бывают стычки, в подтрибунке поблагодарят за игру», — приводит слова Айдамирова ТАСС.

На данный момент «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ с тремя очками.

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