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Маринато Гильерме посетил раздевалку «Локомотива» после победы в матче с «Динамо» Мх

Маринато Гильерме посетил раздевалку «Локомотива» после победы в матче с «Динамо» Мх
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Бывший голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме посетил раздевалку «Локомотива» после победы красно-зелёных в матче 4-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0) и принял участие в групповом фото игроков и тренерского штаба после встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 11'     2:0 Морозов – 64'    

Фото: ФК «Локомотив»

Гильерме перешёл в «Локо» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по этому показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.

В минувшем сезоне Гильерме провёл за «Локомотив» пять матчей во всех турнирах и пропустил пять голов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего вратаря в € 300 тыс.

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