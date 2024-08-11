Маринато Гильерме посетил раздевалку «Локомотива» после победы в матче с «Динамо» Мх

Бывший голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме посетил раздевалку «Локомотива» после победы красно-зелёных в матче 4-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0) и принял участие в групповом фото игроков и тренерского штаба после встречи.

Фото: ФК «Локомотив»

Гильерме перешёл в «Локо» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по этому показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.

В минувшем сезоне Гильерме провёл за «Локомотив» пять матчей во всех турнирах и пропустил пять голов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего вратаря в € 300 тыс.