«Спартак» обратился к своим болельщикам после игры с «Ахматом»

Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к болельщикам после ничейного результата в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча прошла 11 августа в Москве. Она завершилась со счётом 0:0.

«Расстроены результатом так же, как и вы. Атаковали с первой до последней минуты и отчаянно бились ради победы дома, но, к сожалению, сегодня этого не хватило для трёх очков. Один за всех – и все за одного!» – написано в сообщении клуба в социальных сетях.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.