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«Спартак» обратился к своим болельщикам после игры с «Ахматом»

«Спартак» обратился к своим болельщикам после игры с «Ахматом»
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Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к болельщикам после ничейного результата в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча прошла 11 августа в Москве. Она завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Расстроены результатом так же, как и вы. Атаковали с первой до последней минуты и отчаянно бились ради победы дома, но, к сожалению, сегодня этого не хватило для трёх очков. Один за всех – и все за одного!» – написано в сообщении клуба в социальных сетях.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.

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