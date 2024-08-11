Рафаэль Варан травмировался в первом же матче за «Комо» и покинул поле на 23-й минуте

В эти минуты в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» проходит матч 1/32 финала Кубка Италии, в котором местная «Сампдория» принимает «Комо». Основное время завершилось вничью — 1:1.

Звёздный новичок «Комо» Рафаэль Варан дебютировал в этой встрече за итальянскую команду, однако сам дебют 31-летнего француза, известного по выступлениям за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и сборную Франции, оказался крайне неудачным. Варан получил травму в начале встречи и уже на 23-й минуте был вынужден покинуть поле.

Напомним, Рафаэль Варан перешёл в «Комо» в качестве свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан на два года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.

В 2018 году в составе сборной Франции Варан стал чемпионом мира.