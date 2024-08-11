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Игрок «Зенита» Педро охарактеризовал голкипера Латышонка

Игрок «Зенита» Педро охарактеризовал голкипера Латышонка
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Вингер «Зенита» Педро высказался о голкипере сине-бело-голубых Евгении Латышонке.

— Латышонок на интервью скованный, закрытый, замкнутый и немногословный. Какой он в команде? Другой или такой же сам по себе?
— Он очень серьёзный человек, но при этом, если есть повод смеяться, он посмеётся. Если есть повод закрыться и просто работать, он будет работать. Во многом из-за этого он приносит пользу на поле, — приводит слова Педро пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Евгений Латышонок перешёл в санкт-петербургский «Зенит» этим летом из калининградской «Балтики». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на четыре года и имеет опцию продления ещё на сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

«Зенит» по итогам 4-го тура Российской Премьер-Лиги занимает первое место в турнирной таблице первенства. Подопечные Сергея Семака набрали 12 очков.

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