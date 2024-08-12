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Черданцев рассказал, насколько серьёзной оказалась травма лидера «Зенита» Вендела

Черданцев рассказал, насколько серьёзной оказалась травма лидера «Зенита» Вендела
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев сообщил, что полузащитник «Зенита» Вендел избежал тяжёлой травмы. Вендел получил повреждение в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», который завершился победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

«Я вам расскажу последние новости: обошлось всё с Венделом. Он отделался лёгким испугом. Но ближайшие матчи он точно пропускает: матч в Кубке пропускает, следующий матч чемпионата пропускает. Как дальше пойдёт восстановление, непонятно. Самое главное, что нет надрыва или разрыва крестообразной связки», — сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».

В новом сезоне на счету Вендела шесть матчей, в которых он отметился одним голом и восемью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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