Осинькин: раньше было сложно представить, что Глушенков станет футболистом №1 в России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что на этапе работы с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым в «Чертаново» он не мог предположить, что игрок станет лучшим футболистом в российском футболе.

«У меня два этапа большой и длительной работы с ним. Я начал ещё школьником привлекать его к игре за команду «Чертаново». Тогда он только формировался как личность и футболист. Ему надо было ещё окрепнуть. В тот момент мне было сложно представить, что он станет футболистом №1 в российском футболе.

Второй этап работы — в «Крыльях Советов», в РПЛ. И тогда мы ожидали прогресса. Он к нам попал после травмы, ему надо было прийти в себя. И он стал у нас главным футболистом в команде», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Глушенков после выступления за «Крылья Советов» перешёл в московский «Локомотив». В прошлом сезоне РПЛ Глушенков стал лучшим ассистентом турнира. Этим летом он стал игроком «Зенита».

На текущий момент Глушенков принял участие в шести матчах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.