Источник: «Спартак» рассматривал трансфер аргентинского защитника Солера

Московский «Спартак» интересовался 19-летним аргентинским защитником «Лануса» Хулио Солером. Об этом сообщил Metaratings.

По сведениям источника, москвичи контактировали с одним из агентов футболиста, но трансфер не состоялся из-за высокой стоимости левого защитника.

Солер является воспитанником «Лануса» и выступает за основную команду с лета 2023 года. В 2024 году он провёл за клуб 21 матч и отметился двумя голевыми передачами. Этим летом Солер также выступал в составе сборной Аргентины на Олимпиаде в Париже. Защитник появился на поле во всех четырёх играх своей национальной команды и сделал один ассист.

Напомним, московский «Спартак» после четырёх туров Российской Премьер-Лиги имеет на своём счету семь очков. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице.