«Любит он, наверное, тянуть время». В «Ахмате» высказались об игре Шелии со «Спартаком»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал игру голкипера грозненской команды Гиорги Шелии в матче 4-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (0:0), а также ответил на вопрос о возможности подписания новичков до конца летнего трансферного окна.

«Георги Шелия тянул время с первых минут? Любит он, наверное, это делать. Что касается трансферов, то больше никого ждать не стоит. Трансферная кампания завершена», — приводит слова Айдамирова ТАСС.

На данный момент «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ с тремя очками. В ближайшем матче чемпионата России команда из Чеченской Республики сыграет на выезде с новичком элитного дивизиона — махачкалинским «Динамо» — 19 августа.