Гарри Кейн поделился мнением о новом главном тренере «Баварии» Венсане Компани

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о новом главном тренере мюнхенцев Венсане Компани.

«Это было здорово. Я вернулся всего пару дней назад. Я только начинаю узнавать его. Он мне действительно нравится, я думаю, что Компани — отличный лидер, замечательная личность, который должен возглавлять такой клуб. Вы видите, как мы хотим играть: с высокой интенсивностью, прессингом, удержанием мяча. Я действительно с нетерпением жду этого сезона с ним», — приводит слова Кейна HaytersTV.

Компани возглавил «Баварию» в июле 2024 года. Контракт 38-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее бельгиец работал в «Андерлехте» и «Бёрнли», который смог вывести из Чемпионшипа в Премьер-лигу.