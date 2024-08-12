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Арбитр Владислав Безбородов стал автором исторического рекорда в элите российского футбола

Арбитр Владислав Безбородов стал автором исторического рекорда в элите российского футбола
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Российский арбитр Владислав Безбородов провёл 300-й матч в высшем дивизионе чемпионата России, что позволило ему стать рекордсменом среди судей по количеству отработанных игр в элите российского футбола. Об этом сообщил телеграм-канал РФС.

300-м матчем для Владислава Безбородова стала игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречались московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». Игра прошла вчера, 11 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Владислав Безбородов судейскую карьеру начал в 2001 году. Матчи высшего дивизиона России судит с 2007 года.

В своём юбилейном матче Безбородов показал игрокам «Спартака» и «Ахмата» в общей сложности восемь жёлтых карточек.

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