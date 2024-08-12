Главный тренер «Челси» Мареска: я ещё не знаю свою команду

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал результат товарищеского матча с «Интером» (1:1), а также оценил предсезонную подготовку «синих».

«Я очень счастлив, потому что вижу, что команда улучшается как в игре с мячом, так и без него. Сегодня мы снова создали шесть или семь точных моментов. Мы забили всего один, но важно создавать моменты, и, несомненно, мы забьем ещё.

Безусловно, мы видим явные результаты нашей работы. Со временем эта команда будет становиться всё лучше и лучше. Мы начали всего месяц назад, поэтому я ясно вижу, что команда улучшается.

Я ещё не знаю свою команду. Предсезонная подготовка была очень сложной, напряжённой, многие игры проходили в разных городах. Теперь наконец у нас начинается нормальная неделя. Завтра у нас выходной, а затем мы начинаем готовиться к игре», — приводит слова Марески пресс-служба «Челси».

В следующее воскресенье, 18 августа, «Челси» сыграет свой первый матч в новом сезоне английской Премьер-лиги. Его соперником станет действующий чемпион — «Манчестер Сити». Игра начнётся в 18:30 мск.