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Жоау Феликс может стать игроком «Челси» — Фабрицио Романо

Жоау Феликс может стать игроком «Челси» — Фабрицио Романо
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Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс может покинуть команду и перейти в лондонский «Челси».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, в настоящий момент представители клубов обсуждают переход Феликса в рамках сделки по полузащитнику Конору Галлахеру. Английский футболист, напомним, должен пополнить состав «матрасников».

Напомним, Жоау Феликс прошлый сезон провёл в «Барселоне» на правах аренды. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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