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Швец жёстко сцепился с Бабичем, Барко прятался. Лучшие фото матча «Спартак» — «Ахмат»

Швец жёстко сцепился с Бабичем, Барко прятался. Лучшие фото матча «Спартак» — «Ахмат»
«Спартак» — «Ахмат»
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11 августа в Москве на поле стадиона «Лукойл Арена» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 12 очков после четырёх матчей.

В первом круге минувшего розыгрыша РПЛ команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «Ахмат» обыграл красно-белых со счётом 2:1.

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