Стал известен новый капитан «Барселоны» после ухода Серхи Роберто

Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген станет капитаном каталонского клуба в сезоне-2024/2025.

Как сообщает Marca, в связи с уходом воспитанника «блауграны» Серхи Роберто повязка перейдёт 32-летнему голкиперу.

Напомним, в минувшем сезоне Серхи Роберто принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Всего в составе «Барселоны» Роберто провёл 373 игры на взрослом уровне, в которых забил 26 голов и отдал 46 результативных передач.

Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Материалы по теме В «Барселоне» рассказали, в каком случае начнут искать альтернативу Нико Уильямсу

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: