Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович — о работе судей: если скажу, что думаю, могут дисквалифицировать на 10 матчей

Станкович — о работе судей: если скажу, что думаю, могут дисквалифицировать на 10 матчей
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча с «Ахматом» (0:0) в 4-м туре чемпионата России ответил на вопрос о работе арбитров.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Выводил ли меня из себя арбитр? При всём уважении не буду комментировать работу судей. Если скажу всё, что думаю, будет три, четыре, пять, а может, и 10 матчей дисквалификации. Не хочу оставлять ребят без тренера. Ребята отдавали себя полностью», — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

После четырёх туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив семь очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на пять очков.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Факелом». Матч состоится 18 августа.

Материалы по теме
Победной серии Станковича в «Спартаке» — конец! «Съели» даже Барко
Победной серии Станковича в «Спартаке» — конец! «Съели» даже Барко

Известные дети спортсменов

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android