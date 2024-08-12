Станкович — о работе судей: если скажу, что думаю, могут дисквалифицировать на 10 матчей

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча с «Ахматом» (0:0) в 4-м туре чемпионата России ответил на вопрос о работе арбитров.

«Выводил ли меня из себя арбитр? При всём уважении не буду комментировать работу судей. Если скажу всё, что думаю, будет три, четыре, пять, а может, и 10 матчей дисквалификации. Не хочу оставлять ребят без тренера. Ребята отдавали себя полностью», — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

После четырёх туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив семь очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на пять очков.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Факелом». Матч состоится 18 августа.

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