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Иньеста отреагировал на уход капитана «Барселоны» Серхи Роберто из клуба

Иньеста отреагировал на уход капитана «Барселоны» Серхи Роберто из клуба
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Бывший футболист «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал уход из каталонского клуба полузащитника Серхи Роберто.

«Поздравляю тебя с тем, что ты воплотил свою мечту в жизнь, проведя в «Барселоне» столько лет. Был рад так долго выступать с тобой в одной команде. Желаю всего наилучшего», – написал Иньеста в одной из социальных сетей.

Напомним, в минувшем сезоне Серхи Роберто принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Всего в составе «Барселоны» Роберто провёл 373 игры на взрослом уровне, в которых забил 26 голов и отдал 46 результативных передач.

Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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