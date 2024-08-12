В «Барселоне» приняли решение расстаться с Ансу Фати

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати с большей долей вероятности покинет каталонскую команду.

Как сообщает Sport, в «Барселоне», похоже, всё-таки не рассчитывают на Фати: спортивный директор каталонской команды Деку доложил агенту игрока Жорже Мендешу, что футболисту придётся искать себе нового работодателя.

Напомним, в минувшем сезоне Ансу Фати провёл за «Брайтон» 30 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу. В сентябре 2023 года испанец перешёл в аренду в «Брайтон» из «Барселоны», при этом отмечалось, что в контракт не включён пункт о выкупе футболиста. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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