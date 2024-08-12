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Круговой высказался о поражении ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Круговой высказался о поражении ЦСКА в матче с «Краснодаром»
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал поражение красно-синих в матче 4-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:2).

«Пара неудачных выездов на юг страны. Работаем дальше, делаем выводы и продолжаем», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Ранее красно-синие также уступили «Краснодару» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Краснодар» после матча с красно-синими в РПЛ набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

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