Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер рассказал, чего не хватает «Арсеналу» для победы в АПЛ

Каррагер рассказал, чего не хватает «Арсеналу» для победы в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер ответил на вопрос, чего не хватает лондонскому «Арсеналу» для победы в АПЛ.

«Честно говоря, среди претендентов я вижу только «Арсенал» или «Манчестер Сити». Я знаю, что люди говорят об «Арсенале», потому что они дважды были близки к победе и действительно готовы сделать следующий шаг. Но я по-прежнему смотрю на Кевина Де Брёйне, Эрлинга Холанда, Фила Фодена и Бернарду Силву и думаю, что это всё равно лучше, чем то, что есть у «Арсенала».

Думаю, что «Арсеналу» не хватает одного игрока атаки. У них есть Букайо Сака, но с Каем Хаверцем, Габриэлом Мартинелли и Леандро Троссардом, думаю, им нужен ещё один, совершенно особенный игрок, чтобы превзойти «Манчестер Сити», – приводит слова Каррагера FourFourTwo.

Материалы по теме
«Тен Хага уволят к ноябрю». Каррагер высказал «провокационное мнение» о предстоящей АПЛ

Победители футбольных турниров 2024 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android