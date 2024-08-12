Каррагер рассказал, чего не хватает «Арсеналу» для победы в АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер ответил на вопрос, чего не хватает лондонскому «Арсеналу» для победы в АПЛ.

«Честно говоря, среди претендентов я вижу только «Арсенал» или «Манчестер Сити». Я знаю, что люди говорят об «Арсенале», потому что они дважды были близки к победе и действительно готовы сделать следующий шаг. Но я по-прежнему смотрю на Кевина Де Брёйне, Эрлинга Холанда, Фила Фодена и Бернарду Силву и думаю, что это всё равно лучше, чем то, что есть у «Арсенала».

Думаю, что «Арсеналу» не хватает одного игрока атаки. У них есть Букайо Сака, но с Каем Хаверцем, Габриэлом Мартинелли и Леандро Троссардом, думаю, им нужен ещё один, совершенно особенный игрок, чтобы превзойти «Манчестер Сити», – приводит слова Каррагера FourFourTwo.

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