Ван Дейк ответил на вопрос о перспективах «Ливерпуля» в новом сезоне без Клоппа

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от нового сезона под руководством нидерландского специалиста Арне Слота.

«На мой взгляд, нам стоит сделать несколько подписаний, учитывая, насколько долгим будет сезон, но я думаю, что клуб работает над этим. Я полностью убеждён и доверяю руководству, что они поступят правильно и соберут лучший, насколько это возможно, состав, чтобы конкурировать в каждом турнире.

Мы собираемся пройти как можно дальше, это наша цель. У меня есть амбиции, у всех нас есть амбиции. Мы все хотим достичь наилучшего результата. Мы стараемся выиграть каждый турнир, в котором участвуем. Это почти невозможно, но мы готовы к старту Премьер-лиги, и затем мы, надеюсь, будем расти по ходу сезона и выступим очень хорошо», — приводит слова ван Дейка The Independent.

Напомним, Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» по окончании прошедшего сезона. За свою карьеру тренер выиграл 13 крупных трофеев, среди которых два чемпионства Германии, победа в чемпионате Англии и в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» расположился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 79 очков за 37 матчей.

Перформанс болельщиков «Ливерпуля» в честь Клоппа: