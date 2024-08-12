В «Барселоне» обратились к Роберто после его заявления об уходе из клуба

Пресс-служба «Барселоны» записала обращение к полузащитнику Серхи Роберто по случаю его ухода из клуба.

«Сине-гранатовый на всю жизнь. Спасибо, Сердхи, до скорой встречи!» – говорится в сообщении «блауграны», опубликованном в соцсетях.

Напомним, в минувшем сезоне Серхи Роберто принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Всего в составе «Барселоны» Роберто провёл 373 игры на взрослом уровне, в которых забил 26 голов и отдал 46 результативных передач.

Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Материалы по теме Иньеста отреагировал на уход капитана «Барселоны» Серхи Роберто из клуба

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: