Адиев — после матча со «Спартаком»: я не настолько глуп, чтобы тянуть время с первых минут

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев заявил, что не давал установку голкиперу Гиорги Шелии затягивать время в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Давал ли я установку Шелии тянуть время с первых минут? Я не настолько глуп, чтобы тянуть время с первых минут. Не могу сказать такое футболисту. Ни один тренер в мире так не скажет. Встану на защиту Шелии, он не самоубийца, чтобы подкидывать мяч вперёд, когда не идёт игра в атаке. Болбой «Спартака» тоже не кинул мяч Тодоровичу, когда мы могли быстро убежать в атаку после аута. Этого парня тоже не виню, как и Шелию», приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что голкипер «Ахмата» заслуживал предупреждения в матче 4-го тура чемпионата России (0:0) за затягивание времени ещё в первом тайме. Шелия получил жёлтую карточку на 90+7-й минуте.

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