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Хави одной фразой отреагировал на уход капитана «Барселоны» Серхи Роберто из клуба

Хави одной фразой отреагировал на уход капитана «Барселоны» Серхи Роберто из клуба
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Бывший главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал уход полузащитника Серхи Роберто из каталонской команды.

«Пример во всём», — написал Хави в одной из социальных сетей.

Напомним, в минувшем сезоне Серхи Роберто принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Всего в составе «Барселоны» Роберто провёл 373 игры на взрослом уровне, в которых забил 26 голов и отдал 46 результативных передач.

Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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