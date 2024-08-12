Фабрегас высказался о травме Варана в дебютном матче за «Комо»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал травму французского защитника команды Рафаэля Варана. Игрок получил повреждение в матче 1/32 финала Кубка Италии, в котором «Сампдория» обыграла «Комо» (1:1, 3:4 пен.).

«Да, это травма. Мне очень жаль Рафаэля, он перенёс много травм за свою карьеру. Кажется, он повредил колено, но сейчас я не могу сказать ничего конкретного – сначала мы должны проконсультироваться с врачами», — приводит слова Фабрегаса Tuttomercatoweb.

Напомним, Рафаэль Варан перешёл в «Комо» в качестве свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан на два года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн. В 2018 году в составе сборной Франции Варан стал чемпионом мира.

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