Глушенков, Латышонок и Литвинов — в сборной 4-го тура по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 4-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Локомотива — три футболиста. По два представителя у «Зенита» и «Краснодара». Тренером символической сборной мы выбрали Мурада Мусаева («Краснодар»).
Вратарь: Евгений Латышонок («Зенит»).
Центральные защитники: Руслан Литвинов («Спартак»), Витор Тормена («Краснодар»), Евгений Морозов («Локомотив»).
Полузащитники: Томас Гальдамес («Крылья Советов»), Данил Глебов («Ростов»), Алексей Батраков («Локомотив»), Илья Самошников («Локомотив»).
Нападающие: Жоау Батчи («Краснодар»), Кирилл Данилин («Акрон»), Максим Глушенков («Зенит»).
Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).