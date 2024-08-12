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Артём Довбик назвал главную цель после перехода в «Рому»

Артём Довбик назвал главную цель после перехода в «Рому»
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Форвард «Ромы» Артём Довбик рассказал, что мечтает вывести римский клуб в Лигу чемпионов.

«Мы должны вернуться в Лигу чемпионов. Это очень важная цель, которую нужно достичь любой ценой. «Рома» не играла в этом турнире слишком долго», — приводит слова Довбика La Gazzetta dello Sport

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

2 августа «Рома» объявила о подписании соглашения с 27-летним украинцем. Договор с клубом рассчитан на пять лет. Ранее Довбик выступал за «Жирону».

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