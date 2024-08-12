Бернарду Силва: однажды «Манчестер Сити» проиграет, надеюсь, не в этом сезоне

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об ожиданиях от нового сезона английской Премьер-лиги.

«Очередной сезон, когда наши соперники подписывают новых игроков. Они выглядят сильнее. «Арсенал» год от года выглядит всё лучше и лучше, мы это знаем. «Ливерпуль» всегда очень силён. Что касается остальных – «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», – конечно, они закончили сезон не так мощно, как «Ливерпуль» и «Арсенал», но мы будем готовы.

Наши игроки не любят проигрывать. Мы будем готовиться к сезону, зная, что он будет тяжёлым, как и любой другой. И нельзя побеждать вечно. Однажды мы проиграем. Надеюсь, не в этом сезоне, но когда-нибудь это случится», – приводит слова Силвы Manchester Evening News.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» в четвёртый раз подряд стал чемпионом АПЛ и шестой раз за семь лет.

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